Ефимов: Около 4 тысяч человек заключили договоры на жилье по реновации в Солнцево

Программа реновации в районе Солнцево стартовала в 2021 году — и с тех пор переселение идет активно. Порядка четырёх тысяч жителей района уже стали обладателями новых квартир — это больше 50% от общего числа горожан, которым предстоит переезд в рамках программы. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Летом 2021 года город направил предложения комфортного жилья в новостройке на улице Щорса жителям трех старых пятиэтажек в Боровском проезде. В следующем году здания полностью расселили. Позднее в районе возвели еще четыре жилых комплекса для участников программы. Количество затронутых переселением домов выросло до 24, в том числе все жители 17 из них завершили оформление документов на новые квартиры и переехали в современные ЖК. Всего в Солнцеве правообладателями жилья от города стали уже почти четыре тысячи москвичей – свыше половины всех участников программы реновации в районе», – сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Важная особенность программы — новостройки возводят в непосредственной близости от старых домов. Благодаря этому переезд становится менее стрессовым: людям не приходится менять поликлинику, переводить детей в другие школы и детские сады, заново искать привычные магазины и сервисы.

По словам министра правительства Москвы и руководителя Департамента городского имущества Екатерины Соловьёвой, в 2026 году темпы переселения в Солнцеве заметно выросли. Жители девяти домов старого фонда уже приступили к осмотру квартир в новых домах, а с начала года договоры на жильё подписали примерно 1600 человек.

В перспективе в Солнцеве предстоит расселить 43 старых дома — новые квартиры получат около 7400 жителей. Кроме того, город берёт на себя организацию переезда — москвичам бесплатно предоставляют автомобиль и грузчиков.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она охватывает порядка миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. По поручению Сергея Собянина темпы реализации программы должны вырасти вдвое.

