Ефимов: Около 220 старых домов расселили по реновации в Москве с начала года

В Москве с начала 2026 года в рамках программы реновации завершили расселение почти 220 домов старого жилого фонда. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Город удерживает лидирующие позиции по объёмам жилищного строительства среди российских регионов — динамика возведения объектов согласуется с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Москва продолжает реализацию одного из важнейших градостроительных проектов – программы реновации. Так, с начала года в столице в ее рамках расселили почти 220 старых домов. Больше всего таких зданий пришлось на Северо-Восточный административный округ – 38. На востоке освободили 31 дом, на западе – 26. Их жители переехали в новостройки с квартирами улучшенной планировки», – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Переселение идёт по волновому принципу: новостройки возводят либо на месте снесённых домов, либо на заранее подготовленных участках. Это даёт возможность обновлять жилой фонд поэтапно и сохранять для горожан привычную городскую среду — люди остаются в своих районах.

Снос расселённых зданий проводят по экологичной технологии «умный снос»: она помогает заметно снизить уровень шума и пыли. Весь строительный мусор сортируют и направляют на переработку. На освобождённых площадках строят новые жилые комплексы с необходимой социальной и бытовой инфраструктурой.

Программа стартовала в августе 2017 года: она затрагивает порядка миллиона москвичей, а всего под расселение попадает 5176 домов. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поставил задачу удвоить темпы реализации программы. Кроме того, он отметил, что суперсервису «Переезд по программе реновации» исполнилось шесть лет.

