Ефимов: Около 200 жителей Зюзино приступили к переселению по реновации

Город передал под заселение новостройку по программе реновации в районе Зюзино — по адресу: Черноморский бульвар, дом 20. Почти 200 москвичей из дома 37, корпуса 1 на Азовской улице уже осматривают предложенные квартиры, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В районе Зюзино к переселению приступили около 200 москвичей из дома 37, корпуса 1 на Азовской улице. Город предложил им квартиры в новостройке по адресу: Черноморский бульвар, дом 20. Это уже 12-е здание, переданное под заселение в районе Зюзино. Теперь число старых домов, затронутых переселением, достигло 19. Комфортное жилье получили уже все жители каждого десятого дома, включенного в действующую программу реновации в Зюзине. Всего в районе предстоит расселить 182 старых здания», - отметил Ефимов.



По его словам, рядом с жилыми комплексами оборудуют игровые и спортивные площадки и зоны отдыха, а на первых этажах новых домов открываются магазины, предприятия сферы услуг и городские организации.



12 февраля в доме открылся Центр информирования по переселению: жители могут осматривать квартиры и оформлять документы на новое жильё.



Министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьёва напомнила о суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. Через него можно записаться на осмотр жилья, загрузить документы для подготовки договора и записаться на нотариальное заверение (если среди правообладателей есть несовершеннолетние или недееспособные лица — оплату возьмёт на себя город). Также сервис даёт общую и индивидуальную инструкции по переезду.



Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль для переезда. Заказать услуги сервиса «Помощь в переезде» можно на mos.ru или в центре информирования.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин встретился с новоселами нового жилого комплекса по программе реновации в Можайском районе.



Программа реновации, утверждённая в августе 2017 года, охватывает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. По поручению мэра Сергея Собянина темпы её реализации увеличены в два раза. Москва - один из лидеров среди регионов по объёмам строительства, что соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вся информация о программе доступна на портале mos.ru.

