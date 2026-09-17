Ефимов: Около 1,6 тысячи человек летом получили жилье по реновации в ЮВАО Москвы

В Юго‑Восточном административном округе Москвы в период с июня по август 2026 года почти 1,6 тысячи человек стали правообладателями новых квартир в рамках программы реновации. Горожане переезжают из 46 ветхих зданий. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За три летних месяца договоры на квартиры в современных жилых комплексах по программе реновации на юго-востоке Москвы заключили почти 1,6 тысячи горожан. Это примерно на 60 процентов больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда документы для переезда оформили всего около тысячи человек. Больше трети правообладателей комфортной недвижимости в округе за минувшее лето появилось в районе Кузьминки – порядка 700 человек», – сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

В Нижегородском районе равнозначные квартиры получили почти 320 участников программы, ещё примерно по 200 горожан — в Рязанском районе, Люблине и Текстильщиках.

Новые дома не просто обновляют жилой фонд — они улучшают общую городскую среду в районах. При проектировании дворов и пространств внутри зданий учитывают принципы безбарьерной среды. На первых этажах новостроек размещают магазины, сервисные предприятия и городские учреждения.

Как рассказала министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьёва, этим летом более 7,3 тысячи жителей из 43 старых домов начали осматривать новое жильё. Около 5,7 тысячи из них уже согласились на переезд, в том числе почти 1,4 тысячи горожан оформили договоры на равнозначные квартиры. Чтобы ускорить процесс, участники программы могут заранее загрузить копии личных и правоустанавливающих документов через суперсервис «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru.

Все сведения о реновации размещены на mos.ru, уточнили в Градостроительном комплексе Москвы.

Программа реновации стартовала в августе 2017 года. Она затронет порядка миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поставил задачу удвоить темпы реализации программы.

Он также рассказал, что в августе в Москве открыли вторую очередь завода по изготовлению префаб-конструкций для ускоренного возведения жилых домов, в том числе для программы реновации.

