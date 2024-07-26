Ефимов: Около 1,5 километра дорог реконструируют в районе вокзала Шелепиха
Еще около 1,5 километров улично-дорожной сети реконструируют на западе Москвы для обеспечения транспортной инфраструктурой вокзала Шелепиха в дополнение к ранее введенным. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов. По его словам, уже выполнена почти половина работ.
«Проектом предусмотрена реконструкция улично-дорожной сети протяженностью свыше 1,4 километра и устройство газонов площадью две тысячи квадратных метров», – уточнил заместитель мэра. Срок реализации - декабрь 2024 года.
По словам главы столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, подрядная организация сейчас занимается переустройством сетей и дождевой канализации.
«Также идет подготовка территорий к дальнейшей укладке асфальтового покрытия», – добавил глава департамента.
На сегодняшний день уже введены 2,42 километра дорог, проведена реконструкция путепровода над Шмитовским проездом, а также реконструирована улично-дорожная сеть в рамках развития технологической части городского вокзала Шелепиха.
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