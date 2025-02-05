Ефимов: Около 14 миллионов «квадратов» недвижимости построили в Москве в 2024 году
Около 14 млн квадратных метров недвижимости было построено в Москве в 2024 году. Больше всего новых объектов было введено в эксплуатацию в Новой Москве, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в интервью РИА Новости.
«За 2024 год в столице построено и введено в эксплуатацию порядка 14 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых 6,5 миллиона – жилье. Лидерами по вводу стали ТиНАО, где возвели 397 объектов площадью более 3,3 миллиона квадратных метров. В ушедшем году в городе также появилось 307 объектов административной, коммерческой, социальной и деловой инфраструктуры общей площадью свыше 3,5 миллиона квадратных метров», – отметил вице-мэр.
Плановые показатели по вводу недвижимости в 2024 году были перевыполнены. В основном строительство ведется благодаря бюджетным и внебюджетным источникам финансирования. Это позволяет дополнять жилые кварталы деловыми, коммерческими и социальными объектами.
В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский отметил, что инвесторы активно развивают образовательную инфраструктуру. Так, в 2024 году было построено 35 детсадов и школ, в частности, в Новой Москве возвели шесть школ для более чем 6 000 учащихся. Кроме того, в Москве строятся деловые и торгово-развлекательные комплексы, объекты спортивной инфраструктуры, появляются новые рабочие места.
Столичный мэр Сергей Собянин поручил особо пристальное внимание уделять качеству возводимых объектов. На всех этапах специалистами Мосгосстройнадзора проводятся проверки. Как заявили в ведомстве, в 2024 году провели свыше 15 000 контрольно-измерительных мероприятий, был проверен 1 321 объект капитального строительства, выполнено более 21,6 тысячи государственных работ.
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