Ефимов: Около 14 км дорог проложат в рамках 25 проектов комплексного развития территорий

В рамках реализации 25 проектов комплексного развития территорий (КРТ) проложат порядка 14 километров дорог, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По проектам комплексного развития территорий строят жилые дома, социальные и коммерческие объекты, а также всю сопутствующую инфраструктуру. В рамках реорганизации 25 площадок общей площадью около 265 гектаров, по которым утверждены проекты планировки территорий, построят почти 14 километров дорог. В новых микрорайонах появятся не только улицы местного значения, но и внутриквартальные проезды, наземные пешеходные переходы. В том числе будут реконструированы магистральные дороги общей протяженностью около двух километров», – отметил Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, масштабное развитие улично-дорожной сети планируется на части бывшей промышленной зоны «Кунцево». В рамках реализации проекта планируется реконструкция Молодогвардейской улицы, расширение проезжей части, строительство трех проектируемых проездов и 16 наземных пешеходных переходов. Специалисты также благоустроят участки природных территорий общей площадью 1,47 гектара, озеленят внутриквартальные территории и обустроят автопарковки и велодорожки.

Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. На сегодняшний день в Москве реализуют 236 проектов КРТ.

