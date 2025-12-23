Ефимов: Около 1,2 тысячи москвичей начали осмотр новых квартир на Открытом шоссе

Жители шести старых домов в столичном районе Богородское оценили свое новое жилье, которое они получат в рамках реализации программы реновации. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Богородское под заселение передали новый жилой комплекс по адресу: Открытое шоссе, дом 14А. Он стал пятым многоквартирным домом, переданным под заселение в районе с начала реализации программы реновации. К переселению в новостройку и осмотру квартир уже приступили около 1,2 тысячи жителей шести зданий старого фонда», — подчеркнул вице-мэр.

По его словам, общее число расселяемых домов в районе на данный момент достигло 15, а всего новые квартиры получат свыше 25 тысяч жителей столицы из 144 объектов ветхого фонда.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что всем москвичам помогают оформлять документы сотрудники Центра информирования, а сам процесс переезда осуществляется поэтапно.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, каким будет новое здание. Он отметил, что жилой комплекс имеет пять секций и разделен на 555 квартир с улучшенной отделкой. Суммарная площадь жилья превышает 30 тысяч кв м, добавил Овчинский.

Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза.

