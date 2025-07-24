Ефимов: Около 10 тысяч москвичей приступили к переселению по реновации с начала лета

С начала лета 2025 года порядка 10 тысяч жителей 45 старых домов в Москве приступили к переселению в рамках реализации программы реновации, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, это самый крупный старт переселения по реновации. Новые квартиры с ремонтом предлагаются москвичам взамен старых в тех же районах, где они жили раньше.

«В 13 новых домах, переданных под заселение, насчитывается 5,1 тысячи квартир суммарной площадью свыше 290 тысяч квадратных метров. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы наращиваем темпы реализации программы и продолжаем готовить к заселению новые дома, в которые приступят к переезду и другие жители города, в том числе до конца лета», – отметил Ефимов.

В новом жилье есть осветительные приборы и сантехника. Люди могут переехать в квартиры сразу после оформления документов. Чтобы процесс переезда стал более комфортным, горожане могут воспользоваться сервисом «Переезд по программе реновации». Москвичи с полной учетной записью на столичном портале mos.ru могут записать на осмотр нового жилья, онлайн выбрать дату оформления договора и даже при необходимости нотариально оформить сделку.

Программа реновации была запущена в Москве в 2017 году. Она затрагивается порядка миллиона горожан и предусматривает расселение 5176 старых домов.

