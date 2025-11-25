Ефимов: Офисный центр появится в Хорошевском районе на месте бывшей промзоны
Очередной участок бывшей промзоны «Магистральные улицы» реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Участок площадью 1,69 гектара в Хорошевском районе реорганизуют по программе комплексного развития территорий. В рамках проекта планируется строительство общественно-деловой недвижимости совокупной площадью свыше 35 тысяч квадратных метров. Новые объекты станут частью формируемого делового центра “Большой Сити”», - сообщил заммэра.
Планируется, что после реализации проекта появится свыше тысячи рабочих мест.
Новый центр с магазинами, кафе и ресторанами, офисами и отделениями банков будет построен на месте складов и прочих устаревших объектов на 2-ой Магистральной улице. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что объекты ГБУ «Жилищник Хорошевского района», сейчас находящиеся на реорганизуемой территории, переместят на улицу Зорге в рамках другого проекта КРТ.
Столичные власти поясняют, что в рамках программы КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках будут созданы привлекательные городские пространства. Сейчас на разных стадиях проработки и реализации находится больше 300 проектов, общая площадь которых превышает 4 тысячи гектаров.
