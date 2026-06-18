Ефимов: Офисный комплекс на шесть тысяч рабочих мест построят на западе Москвы

Офисный центр, рассчитанный на шесть тысяч рабочих мест, возведут в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы. Соответствующее архитектурно-градостроительное решение согласовано, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Офисный комплекс будет расположен вблизи станций метро «Озерная» и «Мещерская». Его совокупная площадь составит 77,5 тысячи квадратных метров.



«Новый административно-деловой комплекс построят на западе столицы по адресу: улица Рябиновая, земельный участок 44/2. В этой части Очаково-Матвеевского развита складская инфраструктура. В новом бизнес-центре создадут около шести тысяч рабочих меcт», — рассказал Ефимов, которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса.



Отмечается, что новый бизнес-центр позволит создать современный офисно-логистический хаб, обеспечивающий удобное транспортное сообщение с МКАД и Северо-Западной хордой.



Дизайн комплекса предусматривает сочетание стоечно-ригельного остекления с навесными ламелями. Таким образом будет создаваться визуальный эффект «ряби» на фасаде, меняющийся в зависимости от угла обзора. Издалека здание будет смотреться, как единая композиция разновысотных башен, а при приближении внимание будет формироваться акцент на чередовании вертикальных элементов и стеклянных поверхностей, что придаст облику комплекса динамичность, добавили в Градостроительном комплексе.



Объект будет состоять из двух корпусов, соединенных стилобатом, уточнили в Департаменте градостроительной политики. Один из них будет выходить на Рябиновую улицу, а второй займет перпендикулярное положение, формируя строгую композицию.



Помимо офисных помещений в здании предусмотрено размещение торговых площадей, фитнес-центра и заведений общепита. На подземном уровне будет организована парковка на 170 машино-мест, включая места для маломобильных граждан, а также станции для зарядки электромобилей.



Проект будущего здания получил название LINK. Его реализацией занимается девелопер MR в рамках направления MR Office.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал соглашение о формировании в городе регионального центра компетенций в сфере технологического присоединения к электросетям. Данная инициатива нацелена на формирование условий для подключения новых объектов без строительства дополнительных генерирующих мощностей.

