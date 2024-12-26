Ефимов объяснил запрет на строительство микроквартир в Москве

Строительство микроквартир создает сверхвысокую плотность населения, что не позволяет сформировать комфортную городскую среду в районе, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в интервью РБК.

«Можно, конечно, квартиры делать микроскопическими, но тогда нужно резко снижать плотность застройки, чтобы число людей на определенной территории было комфортным», — пояснил он.

По словам Ефимова, строительство транспортной и социальной инфраструктуры планируется исходя из числа жителей, с учетом, что в среднем на одну квартиру в Москве приходится около двух человек.

Запрет на строительство микроквартир в столице действует с 1 августа 2024 года. Речь идет о запрете на строительство однокомнатных квартир площадью менее 28 кв. м и двухкомнатных площадью менее 44 кв. м. Он также распространяется на квартиры, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни. Уточняется, что минимальную площадь квартиры необходимо измерять без учета площадей балконов, лоджий, холодных кладовых и приквартирных тамбуров.

При этом минимальный показатель регламентирован строительными нормами, и девелопер должен учитывать его при проектировании здания.

Ожидается, что регулирование не увеличит стоимость недвижимости, поскольку микроквартиры в расчете на квадратный метр были намного дороже, чем объекты большей площади.

