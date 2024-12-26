Ефимов объяснил запрет на строительство микроквартир в Москве
Строительство микроквартир создает сверхвысокую плотность населения, что не позволяет сформировать комфортную городскую среду в районе, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в интервью РБК.
«Можно, конечно, квартиры делать микроскопическими, но тогда нужно резко снижать плотность застройки, чтобы число людей на определенной территории было комфортным», — пояснил он.
По словам Ефимова, строительство транспортной и социальной инфраструктуры планируется исходя из числа жителей, с учетом, что в среднем на одну квартиру в Москве приходится около двух человек.
Запрет на строительство микроквартир в столице действует с 1 августа 2024 года. Речь идет о запрете на строительство однокомнатных квартир площадью менее 28 кв. м и двухкомнатных площадью менее 44 кв. м. Он также распространяется на квартиры, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни. Уточняется, что минимальную площадь квартиры необходимо измерять без учета площадей балконов, лоджий, холодных кладовых и приквартирных тамбуров.
При этом минимальный показатель регламентирован строительными нормами, и девелопер должен учитывать его при проектировании здания.
Ожидается, что регулирование не увеличит стоимость недвижимости, поскольку микроквартиры в расчете на квадратный метр были намного дороже, чем объекты большей площади.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru