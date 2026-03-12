Ефимов: Общественно-деловой центр построят по проекту КРТ в Царицыне

Земельный участок площадью 0,77 га реорганизуют по проекту комплексного развития территории (КРТ). Участок расположен рядом со станцией метро «Кантемировская» на Пролетарском проспекте (район Царицыно, ЮАО), проект опубликован на портале mos.ru. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Город опубликовал проект решения о комплексном развитии участка площадью 0,77 га у станции метро “Кантемировская” на юге столицы. Сейчас там находятся устаревшие постройки, а часть территории не используется. В результате реорганизации здесь построят общественно-деловой центр общей площадью 22,88 тысячи квадратных метров. В нем будет создано более 650 рабочих мест. Инвестиции в развитие территории оцениваются в 6,42 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить 284,11 миллиона рублей», — отметил вице-мэр.



По данным Департамента градостроительной политики Москвы, в новом общественно-деловом центре откроются отделения банков, кафе, магазины и офисы. Удачное расположение объектов повысит его востребованность и у посетителей из Царицыно и прилегающих районов, и у бизнеса. Также рабочие благоустроят прилегающую территорию. Ожидается, что проект будет реализован за пять лет.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин утвердил проект КРТ, по которому будут реорганизованы четыре земельных участка в районе Внуково.



Сегодня в Москве по поручению Собянина реализуются около 400 проектов КРТ суммарной площадью порядка 4500 га.

