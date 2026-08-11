Ефимов: Общественно-деловой квартал по КРТ появится в столичных Печатниках
На юго‑востоке Москвы, в районе Печатники, намерены преобразовать территорию площадью 3,26 га. На участке собираются возвести объекты общественно‑делового профиля. Проект решения о комплексном развитии территории (КРТ) размещён на сайте mos.ru, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Проектом комплексного развития территории в Печатниках на улице Трофимова предусмотрено строительство 53,4 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Здесь смогут разместиться офисы, магазины, рестораны, кафе, спортивные и другие востребованные в районе объекты. Инвестиции в развитие площадки оцениваются в 18,62 миллиарда рублей», – сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Ожидается, что после запуска объектов городской бюджет будет ежегодно получать порядка 680,17 миллиона рублей, а в районе появится более 1,5 тыс. новых рабочих мест. Срок реализации проекта — шесть лет.
Как уточнили в Департаменте градостроительной политики, участок находится между 1‑м и 2‑м Южнопортовыми проездами и улицей Трофимова — недалеко от станции метро «Кожуховская» (Люблинско‑Дмитровская линия). В дополнение к деловой инфраструктуре на территории установят новые остановочные павильоны для городского транспорта.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что в столице уже одобрены и воплощаются в жизнь 250 проектов КРТ. Программа комплексного развития территорий нацелена на то, чтобы превратить бывшие промзоны, а также неиспользуемые и пустующие участки в комфортные городские пространства, гармонично вписывающиеся в общую структуру города. Сейчас в Москве прорабатывают и реализуют свыше 470 проектов КРТ. Их общая площадь превышает 4,7 тыс. га. Программа осуществляется по поручению Сергея Собянина.
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