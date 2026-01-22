Ефимов: Общественно-деловой комплекс построят возле вокзала Лихоборы по КРТ

В Головинском районе Северного административного округа Москвы планируется строительство крупного общественно‑делового центра в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Возле городского вокзала Лихоборы в Головинском районе столицы по проекту КРТ реорганизуют участок площадью 10,33 гектара. Там построят около 180 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых более 160 тысяч придется на здания общественно-делового комплекса», — отметил Ефимов.

По его словам, реализация проекта позволит создать свыше пяти тысяч новых рабочих мест. Объем инвестиций оценивается в 44,07миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после завершения строительства может превысить 2,3миллиона рублей.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в свою очередь, отметил, что в рамках проекта планируется построить пять зданий общественно‑делового комплекса, выдержанных в единой архитектурной концепции. В них разместятся офисы, магазины, рестораны, спортивные помещения, банковские отделения и иные востребованные жителями объекты. Рядом будет возведен многоуровневый паркинг на 480машино‑мест.

Программа комплексного развития территорий направлена на преобразование бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных участков в современные городские пространства, органично вписанные в общую структуру столицы. На текущий момент в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится около 400проектов КРТ общей площадью порядка 4,5 тысячи гектара. Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

