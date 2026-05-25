Ефимов: Общественно-деловой комплекс построят во Внукове
В районе Внуково Новомосковского административного округа Москвы будет построен многофункциональный общественно-деловой комплекс, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, соответствующие изменения внесены в правила землепользования и застройки (ПЗЗ).
«Новый многофункциональный общественно-деловой комплекс появится во Внукове на земельном участке площадью 0,9 гектара по адресу: квартал 76, земельный участок 1. Там планируется размещение офисных пространств, торговых галерей, кафе, центров бытового обслуживания и зон для деловых встреч», - отметил Ефимов.
Он добавил, что «предельная площадь» здания составит около 14 тыс. кв.м.
В Департаменте градостроительной политики также указали на удобства для местных жителей.
«Комплекс появится в районе Внуково с удобным заездом с Боровского шоссе. Объект органично дополнит инфраструктуру района. В нем появятся рабочие места для местных жителей, а также комфортные решения для повседневной жизни», – сообщили в Департаменте.
