Ефимов: Образовательный комплекс в Коммунарке готов на 70%
Строительные работы на образовательном комплексе, который возводят в ТиНАО на территории ЖК «Прокшино», завершены на 70%, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Образовательный комплекс планируется передать ГБОУ “Школа № 109”. В нем будут универсальные и специализированные учебные кабинеты, медиатека, студия живописи и графики, а также два бассейна», - заявил он.
В комплексе намерены разместить школу на 1275 мест и детский сад на 350 мест. Помимо учебных кабинетов в трехэтажном здании оборудуют лабораторно-исследовательские комплексы, ателье, зоны рукоделия и гончарную мастерскую.
По словам главы департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, строители уже завершили монтаж внутренний витражей и приступили к чистовой отделки помещений.
«Продолжаются работы по устройству кровли и фасадов, монтаж внутренних инженерных коммуникаций и лифтового оборудования», – добавил он.
Строительные работы будут завершены в 2025 году. Рядом с комплексом разместится спортивная зона с площадками для гимнастики, подвижных игр и мини-футбола, а также тренажеры, беговые дорожки и дошкольный блок с детскими игровыми зонами.
Школы и детские сады в ТиНАО проектируются с учетом вопросов безопасности детей, воспитателей и преподавателей. Помещения оснащены системами охранного телевидения и аварийного освещения, видеодомофонной связи и пожарной сигнализации. Также в зданиях организованы посты охраны с тревожными кнопками и средствами досмотра.
В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков сообщил, что комитет государственного строительного надзора Москвы контролирует все строительные работы, начавшиеся весной 2023 года.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице уделяется особое внимание качеству работ на объектах социальной инфраструктуры. До конца 2025 году в ТиНАО намерены построить 42 объекта образования.
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