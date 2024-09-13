Ефимов: Образовательный комплекс в Коммунарке готов на 70%

Строительные работы на образовательном комплексе, который возводят в ТиНАО на территории ЖК «Прокшино», завершены на 70%, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Образовательный комплекс планируется передать ГБОУ “Школа № 109”. В нем будут универсальные и специализированные учебные кабинеты, медиатека, студия живописи и графики, а также два бассейна», - заявил он.

В комплексе намерены разместить школу на 1275 мест и детский сад на 350 мест. Помимо учебных кабинетов в трехэтажном здании оборудуют лабораторно-исследовательские комплексы, ателье, зоны рукоделия и гончарную мастерскую.

По словам главы департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, строители уже завершили монтаж внутренний витражей и приступили к чистовой отделки помещений.

«Продолжаются работы по устройству кровли и фасадов, монтаж внутренних инженерных коммуникаций и лифтового оборудования», – добавил он.

Строительные работы будут завершены в 2025 году. Рядом с комплексом разместится спортивная зона с площадками для гимнастики, подвижных игр и мини-футбола, а также тренажеры, беговые дорожки и дошкольный блок с детскими игровыми зонами.

Школы и детские сады в ТиНАО проектируются с учетом вопросов безопасности детей, воспитателей и преподавателей. Помещения оснащены системами охранного телевидения и аварийного освещения, видеодомофонной связи и пожарной сигнализации. Также в зданиях организованы посты охраны с тревожными кнопками и средствами досмотра.

В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков сообщил, что комитет государственного строительного надзора Москвы контролирует все строительные работы, начавшиеся весной 2023 года.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице уделяется особое внимание качеству работ на объектах социальной инфраструктуры. До конца 2025 году в ТиНАО намерены построить 42 объекта образования.

