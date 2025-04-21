Ефимов: Образовательные учреждения сэкономят на аренде более 2,6 млрд рублей в 2025 году

В Москве действуют льготные ставки аренды для частных образовательных учреждений, что позволяет им экономить. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Частные образовательные организации арендуют у города по льготным ставкам свыше 160 тысяч квадратных метров недвижимости. За счет этого более 120 учреждений, предоставляющих услуги среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, а также школы и детские сады сэкономят в 2025 году свыше 2,6 миллиарда рублей», – сообщил вице-мэр.

Ефимов отметил, что сэкономленные деньги могут быть направлены частными организациями на улучшение качества образования. Они также могут сделать свои услуги более доступными для горожан, добавил он.

Столица таким образом поддерживает развитие бизнеса. Сниженные ставки аренды помогают ему активнее развиваться и являются инвестициями в конкурентоспособность, сбалансированность и устойчивый рост экономики города. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что сейчас частные образовательные учреждения платят по 4 тысячи рублей за кв.м в год.

«На этих условиях городскую недвижимость площадью свыше 36 тысяч квадратных метров арендуют 39 организаций. Для частных школ и детских садов действует ставка 2,1 тысячи рублей за квадратный метр в год. Ей пользуются 62 учреждения, занимающие 88 тысяч квадратных метров, например детский сад “Топ-топ”, “Школа Сотрудничества”», – рассказал он.

В Москве также существует еще одна льготная программа для частного образования: аренда помещений за 1 рубль за кв.м в год сроком на 49 лет. Она действует с 2013 года. Для получения таких выгодных условий предприниматель должен привести здание в порядок и выполнить необходимые условия по предоставлению образовательных услуг.

На данный момент всем критериям соответствуют 24 учебных заведения, которые занимают площадь в 36,1 тысяч кв.м. Среди них – Международная лингвистическая школа, АНО СОШ «Академическая гимназия» и Центр развития ребенка «Айленд». Над выполнением условий работают еще 7 образовательных центров.

Все критерии для участия в льготной программе и информация о других объектах недвижимости, которые предлагает в аренду столица, доступны на Инвестиционном портале Москвы. Департамент города Москвы по конкурентной политике является организатором торгов.

