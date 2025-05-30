Ефимов: Объем оформленных ГПЗУ под строительство производств вырос более чем на 10%

За первые четыре месяца текущего года Москомархитектура выпустила свыше 200 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) под строительство производств. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За четыре месяца этого года город выпустил 228 градостроительных планов земельных участков совокупной площадью более 750 гектаров для размещения промышленных объектов. Это более чем на 10 процентов больше аналогичного периода прошлого года. С начала года оформили ГПЗУ для строительства предприятий во всех административных округах столицы. При этом более 30 процентов из них приходится на Троицкий и Новомосковский административные округа. Свыше половины ГПЗУ выпустили для размещения предприятий легкой промышленности, еще почти 100 градостроительных планов участков – для пищевых производств», – отметил вице-мэр.

Часть заводов построят в рамках отраслевых промышленных кластеров. По поручению московского мэра Сергея Собянина в Новой Москве возведут не менее пяти новых промышленных отраслевых кластеров суммарной площадью более 4,8 млн квадратных метров. На реализацию проекта будет потрачено порядка 650 млрд рублей, будут созданы более 74300 рабочих мест.

Развитие промышленной отрасли — основная задача столицы. При выпуске ГПЗУ указывают несколько видов разрешенного использования, что помогает увеличить эффективность эксплуатации территорий города.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, свыше 12% заявок на оформление ГПЗУ под постройки производств поступило от частных предпринимателей в 2025 году. Подобная тенденция иллюстрирует доверие к городской политике представителей бизнеса. При проектировании промзон в первую очередь учитывается комплексное развитие территорий, в частности, экологические стандарты и транспортная инфраструктура, что дает возможность гармонично внедрить в городскую среду новые предприятия.

Новые производства дают ряд преимуществ, в частности, создание новых рабочих мест в шаговой доступности, повышение свежести продукции, стабилизацию цен на товары повседневного спроса и снижение логистических издержек.

Ранее Собянин заявил, что «Технополис Москва» станет одним из самых крупных промышленных центров Европы.

