Ефимов: Объекты для спорта, культуры и отдыха построят в деловом квартале на западе столицы

Неэффективно используемый участок в районе Очаково-Матвеевское реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Участок площадью 3,28 гектара по адресу: Очаковское шоссе, владения 10, 12 подлежит редевелопменту по программе комплексного развития территорий. Инвестиции в проект превысят 42 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после его реализации составит более 1,8 миллиарда рублей. В результате в районе Очаково-Матвеевское появится свыше 4,4 тысячи рабочих мест», – сказал он.

Участок располагается между Очаковским шоссе и проспектом Генерала Дорохова, в пешей доступности от Московского городского вокзала Аминьевская и одноименной станции Большой кольцевой линии. Сейчас на территории находятся автосервисы, склады, шиномонтаж и другие устаревшие объекты.

Глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на участке планируется возвести деловой квартал, здесь появится 186 тысяч «квадратов» недвижимости. По его словам, на участке также построят, в частности, здания для размещения выставочных залов и музеев, технопарков и фитнес-центров. Кроме того, здесь построят офисы, магазины, отделения банков и площадки для занятия спортом на открытом воздухе. Территория будет благоустроена.

В Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью свыше 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов идет по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.