Ефимов: Новый жилой квартал с детсадом появится в ВАО по программе КРТ

Три участка будут реорганизованы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в районе Соколиная Гора (ВАО), проект размещен на портале mos.ru. Об этом заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Расположенные на востоке столицы три участка общей площадью 2,47 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь планируется построить современный жилой квартал с детским садом для целей программы реновации. Общая площадь недвижимости составит 46,5 тысячи квадратных метров. Вложения в развитие площадки оцениваются в 7,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 28,7 миллиона рублей», – отметил вице-мэр.

Рядом с участками находятся станция «Партизанская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена и станция Измайлово МЦК.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, на участках построят новые дома по программе реновации площадью 41,5 тысячи «квадратов». На нежилых первых этажах будут находиться предприятия общепита, бытовые и торговые объекты. Кроме того, здесь возведут детсад для 250 маленьких воспитанников. Также строители проложат новые дороги, озеленят и благоустроят прилегающую территорию. В результате реализации проекта будет создано около 65 рабочих мест, отметил он.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский отметил, что площадь квартир в новостройках превысит 24 тысячи квадратных метров, а ключи от нового жилья получат порядка 900 жителей старых домов. Во всех квартирах будет выполнена готовая улучшенная отделка, отвечающая столичным стандартам реновации.

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4 200 га.

