Ефимов: Новый жилой квартал появится на севере Москвы по программе КРТ

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют земельный участок площадью 0,6 га в столичном районе Аэропорт, проект размещен на портале московского правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По проекту на неэффективно используемом участке площадью 0,6 гектара запланировано строительство современного жилья для программы реновации и иных нужд города. Вложения в реализацию проекта оцениваются почти в 2,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 25,5 миллиона рублей. Благодаря реорганизации участка будет создано почти 70 рабочих мест», — отметил вице-мэр.

В непосредственной близости находятся Ленинградский проспект и станция метро «Аэропорт». Сейчас участок занят устаревшими объектами.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, на земельном участке построят жилые дома площадью около 18 тысяч «квадратов» по программе реновации и для иных нужд. На нежилых первых этажах откроются рестораны, кафе, магазины и сервисы бытового обслуживания. Также строители выполнят работы по благоустройству прилегающей территории.

Столичные жители получат не только новые квартиры, но и качественную городскую среду. Как отметил министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский, ключи от новых квартир с качественным ремонтом получат 350 человек.

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

