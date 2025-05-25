Ефимов: Новый завод построят в Краснопахорском районе
Москомархитектура изменила правила землепользования и застройки для возведения производственных корпусов в Краснопахорском районе (Троицкий административный округ) в рамках реализации Масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На сформированной территории в Краснопахорском районе ориентировочной площадью 8,48 гектара возведут производственный корпус по изготовлению фасадных конструкций многоквартирных домов, светопрозрачных конструкций и изделий из металла. Предельная площадь здания составит 22,5 тысячи квадратных метров. В результате реализации проекта будет создано 340 рабочих мест», — отметил вице-мэр.
Промышленный комплекс объединит заводы, выпускающие высокотехнологичную продукцию для строительной сферы. В Москве по поручению столичного мэра кластерный подход дает возможность создать на единой территории полноценную научно-производственную инфраструктуру. Она включает испытательные стенды, лаборатории и центры коллективного пользования. Кластер в Краснопахорском районе будет производить строительные и железобетонные конструкции, деревянные напольные покрытия, металлические изделия, модульные сооружения и иную продукцию. Ввод кластера в эксплуатацию позволит обеспечить работой порядка 30 тысяч человек.
Объект реализуют в рамках МаИП. По словам министра столичного правительства, главы департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, для возведения производств в рамках МаИП Москва предоставляет землю по льготной арендной ставке — один рубль в год. Договор аренды был заключен в 2024 году, площадь участка составляет четыре гектара, а срок действия соглашения — пять лет. За это время компания обязана закончить строительство и начать выпускать продукцию.
В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что в непосредственной близости от объекта находится поселок Спортбазы. Сейчас участок свободен от застройки и расположен недалеко от Центральной кольцевой автодороги, что гарантирует хорошую транспортную доступность, отметила она.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин открыл комплекс концерна «Калашников» в «Технополисе Москва».
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