Ефимов: Новый торгово-развлекательный центр построят возле метро «Текстильщики»
Инвестор возведет торгово-развлекательный центр близ станции метро «Текстильщики» в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта на предоставленном столичными властями участке. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Около станции метро «Текстильщики» будет реализован масштабный инвестиционный проект. Предприниматель возведет торгово-развлекательный комплекс с помещениями многофункционального центра предоставления государственных услуг общей площадью 7,9 тысячи квадратных метров. Объект станет точкой притяжения для жителей района, а также позволит создать около 200 рабочих мест в хорошей транспортной доступности», – отметил вице-мэр.
Московское правительство предоставляет в аренду без торгов земельные участки для реализации масштабных инвестиционных проектов с 2016 года. Возводимые объекты должны развивать городскую инфраструктуру и обеспечивать москвичей рабочими местами.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, площадь участка, предназначенного для строительства ТРЦ, составляет порядка 0,5 га. Договоры аренды заключен с инвестором на пять лет. За этот срок необходимо завершить все запланированные работы.
В первом полугодии 2024 года в Москве было выделено около 170 га для реализации масштабных инвестпроектов. Согласно договорам, инвесторы возведут промышленные и коммерческие объекты, спорткомплексы и образовательные учреждения суммарной площадью 1,7 млн «квадратов».
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