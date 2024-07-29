Ефимов: Новый торгово-развлекательный центр построят возле метро «Текстильщики»

Инвестор возведет торгово-развлекательный центр близ станции метро «Текстильщики» в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта на предоставленном столичными властями участке. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Около станции метро «Текстильщики» будет реализован масштабный инвестиционный проект. Предприниматель возведет торгово-развлекательный комплекс с помещениями многофункционального центра предоставления государственных услуг общей площадью 7,9 тысячи квадратных метров. Объект станет точкой притяжения для жителей района, а также позволит создать около 200 рабочих мест в хорошей транспортной доступности», – отметил вице-мэр.

Московское правительство предоставляет в аренду без торгов земельные участки для реализации масштабных инвестиционных проектов с 2016 года. Возводимые объекты должны развивать городскую инфраструктуру и обеспечивать москвичей рабочими местами.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, площадь участка, предназначенного для строительства ТРЦ, составляет порядка 0,5 га. Договоры аренды заключен с инвестором на пять лет. За этот срок необходимо завершить все запланированные работы.

В первом полугодии 2024 года в Москве было выделено около 170 га для реализации масштабных инвестпроектов. Согласно договорам, инвесторы возведут промышленные и коммерческие объекты, спорткомплексы и образовательные учреждения суммарной площадью 1,7 млн «квадратов».

