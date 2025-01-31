Ефимов: Новый технопарк построят в СЗАО на участке бывшей промзоны по программе КРТ

Участок бывшей промзоны «Силикатные улицы» площадью 0,52 гектара на северо-западе столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). На этой территории появится технопарк, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Для реорганизации участка бывшей промзоны “Силикатные улицы” площадью 0,52 гектара назначен оператор КРТ. В течение четырех лет здесь возведут современный технопарк. Объем вложений в развитие проекта оценивается более чем в два миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 195 миллионов рублей. По итогам реорганизации площадки будет создано около 600 рабочих мест», – рассказал заммэра.

Участок примыкает к Шелепихинской набережной, вблизи находится станция МЦК Шелепиха. Сейчас территорию, которая будет реорганизована, занимает недостроенный паркинг. Он находится в 3-ем Силикатном проезде. В 2019 году город расторг договор с застройщиком, отметил руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Площадь технопарка, который построят на месте неиспользуемого паркинга, составит 20 тысяч квадратных метров. Территорию благоустроят, проложат дороги, отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении числа проектов КРТ за 2024 год в 1,6 раза.

По программе КРТ в Москве создаются кварталы с комфортным жильем и всей необходимой инфраструктурой. Сейчас реализуется больше 300 проектов КРТ общей площадью свыше 4 тысяч гектаров.

