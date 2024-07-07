Ефимов: Новый складской комплекс с выставочным залом построили в Новой Москве
Строительство нового складского комплекса завершилось в деревне Большое Покровское (Филимонковский район, ТиНАО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В ТиНАО активно реализуется политика сбалансированной застройки территорий. В приоритете для нас – улучшение логистики и создание новых рабочих мест. Предполагается, что после открытия складского комплекса здесь смогут трудоустроиться около 400 человек. Площадь застройки составила примерно 1,5 тысячи квадратных метров», – отметил вице-мэр.
Комплекс состоит из выставочного зала для демонстрации товаров, административной части и складской зоны. Кроме того, оборудованные регулируемыми перекидными мостиками специальные доки размещены в зонах выгрузки и загрузки. Также здесь установлены высотные стеллажи для хранения товаров на палетах.
В административной части находятся офисные кабинеты, комнаты для водителей и охраны и диспетчерская. Благоустроили строители и прилегающую территорию — оборудовали парковку и установили наружное освещение.
По словам главы столичного Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, рядом со складским комплексом находятся новое шоссе Ракитки и Киевское шоссе. Близкое расположение магистралей позволит добиться оперативной доставки товаров. Жидкин добавил, что после присоединения новых территорий количество рабочих мест в Новой Москве выросло в три раза и превысило 290 тысяч. К 2035 году планируется довести это число до миллиона, отметил руководитель департамента.
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