Ефимов: Новый производственный комплекс построят в Люблине при поддержке города
Новый производственный комплекс появится в рамках реализации масштабного инвестпроекта (МаИП) в московском районе Люблино (ЮВАО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Промышленный парк появится в крупнейшем индустриальном кластере города, который отличается развитой инфраструктурой и удобной транспортной логистикой. В производственном комплексе общей площадью более 13 тысяч квадратных метров смогут работать предприятия электронной, целлюлозно-бумажной, строительной и легкой промышленности. Частные инвестиции в реализацию этого масштабного инвестиционного проекта превысят один миллиард рублей», — отметил вице-мэр.
МаИП являются одной из основных мер поддержки московской промышленности. Земля предоставляется инвесторам на льготных условиях для возведения современной индустриальной инфраструктуры. Взамен инвесторы обеспечивают создание новых рабочих мест и локализацию производств. В частности, на новом предприятии на юго-востоке Москвы будут трудиться 260 человек.
В непосредственной близости от будущего завода расположены крупнейшие оптово-розничные торговые площадки, привлекающие заказчиков со всей России. Для постройки предприятия по льготной ставке один рубль в год Москва выделила 0,9 га земли на Стравропольской улице, отметил министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман. В составе комплекса NOMAN появятся 23 производственных бокса и парковка на 44 машино-места.
Статус МаИП могут получить инвесторы, планирующие построить в городе промышленные предприятия, технопарки, а также многофункциональные, образовательные и спортивные комплексы. Льготная ставка для строительства заводов действует с марта 2022 года.
Согласно поручению столичного мэра Сергея Собянина, особенно пристальное внимание уделяется качеству промышленных объектов. Как отметили в Мосгосстройнадзоре, строительство нового предприятия будет полностью контролировать ведомство, уже составлены программы выездных проверок, в рамках которых на соответствие проектным решениям будут исследовать применяемые материалы и конструкции.
В качестве застройщика выступит компания Hutton. По словам партнера и генерального директора девелопера Ильи Давыдика, это первый подобный опыт для компании, однако построить современный комплекс поможет экспертиза в создании жилых и бизнес-кварталов.
Ранее Собянин заявил, что с 2022 года столица предоставила предпринимателям порядка 700 га земли без торгов для реализации МаИП.
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