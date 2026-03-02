Ефимов: Новый парк площадью более 1,2 гектара появится в Хорошевском районе

Новое общественное пространство с местами для спорта, игр, медитации и работы появится в рамках строительства жилого комплекса на улице Викторенко. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В Хорошевском районе в рамках строительства нового жилого комплекса создадут общедоступное парковое пространство. На территории площадью более 1,2 гектара обустроят современные игровые площадки для детей разных возрастов и зоны тихого отдыха», - уточнил Ефимов.



Он добавил, что также там подразумевается установка амфитеатра с подсветкой и обустройство разветвленной сети прогулочных дорожек.



Помимо прочего, специалисты высадят лужайку из клевера, что позволит улучшить экологическую обстановку и создать красивые ландшафтные композиции.



Как отметили в столичном Департаменте градостроительной политики, прогулочные дорожки будут подобраны под естественный рельеф местности и зеленых массивов. На них будет постелено удобное покрытие, а рядом будут установлены информационные указатели.



В Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков уточнили, что обустройство ландшафтного парка входит в проект строительства 11-секционного жилого комплекса разной этажности, который рассчитан на 672 квартиры. В рамках озеленения будут высажены сосны, ивы, можжевельник. Специалисты ведомства проведут выездные проверки после подачи застройщиком извещения о начале работ.



Проект собирается реализовать девелопер Capital Group.

