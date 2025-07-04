Ефимов: Новый образовательный комплекс возведут в районе Новой Москвы

Новый образовательный комплекс на 1045 мест построит инвестор в районе Коммунарка, уже внесены корректировки в правила землепользования и застройки земельного участка. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«На свободном от застройки земельном участке сформирована территориальная зона площадью почти 2,5 гектара. Инвестор возведет там образовательный комплекс, рассчитанный на 825 школьных и 220 дошкольных мест. Предельная площадь строения составит 23 тысячи квадратных метров. После завершения строительства его передадут на баланс города», — отметил вице-мэр.



ПЗЗ содержат требования и нормы, регулирующие вопросы использования земельных участков и определяющие, что на них можно построить. Кроме того, в ПЗЗ прописаны необходимые требования при проектировании и возведении зданий, а также разрешенные виды деятельности.



Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, строительство детских образовательных учреждений в Новой Москве улучшает качество жизни населения и обеспечивает доступ детей к современному образованию. Новый комплекс возведут на Саларьевской улице, вблизи станций метро «Румянцево», «Филатов Луг» и «Саларьево» Московского метрополитена.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что возведение школы в районе Марьина Роща завершится в 2025 году.



Строительство социальных объектов на территории Москвы отвечает инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

