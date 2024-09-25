Ефимов: Новый образовательный комплекс появится в САО Москвы по проекту КРТ

Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, а также образовательный комплекс будут построены на месте бывшей промзоны Братцево в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По результатам подготовки и утверждения проекта планировки территории город заключил дополнительное соглашение к договору о комплексном развитии площадки с компанией, которая занимается редевелопментом участка бывшей промзоны Братцево. Согласно документу, к 2030 году инвестор построит и передаст городу образовательный комплекс на 1075 мест, включающий детский сад, рассчитанный на 325 воспитанников, и школу на 750 учеников, а также объекты транспортной и инженерной инфраструктуры», — отметил вице-мэр.

Реализацией проекта занимается компания «Инград». Участок расположен поблизости станции МЦК «Балтийская».

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, на месте бывшей промзоны уже реорганизуется участок площадью 22 га. Здесь появятся свыше 550 тысяч «квадратов» общественно-деловой, социальной и жилой недвижимости к 2031 году.

Также строители обустроят бульвар с парковой зоной площадью свыше 2 га между Новопетровским проездом и Выборгской улицей и благоустроят придомовые территории.

Строительство контролирует Мосгосстройнадзор. По словам председателя ведомства Антона Слободчикова, разрешение на строительство 10-секционного дома на 1506 квартир было выдано в августе 2023 года. Площадь жилых помещений достигнет 86,7 тысячи «квадратов», дом будет сдан в эксплуатацию в 2027 году.

Как отметил столичный мэр Сергей Собянин, более 80% проектов КРТ реализуются вблизи крупных транспортных объектов.

Сегодня по поручению Собянина в Москве реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

