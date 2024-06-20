Ефимов: Новый образовательный комплекс построят в районе Филимонковский
В Филимонковском районе Москвы в ТиНАО построят образовательный комплекс с робо-классом и IT-полигоном, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Образовательный комплекс для 750 учеников и 300 воспитанников появится в ТиНАО неподалеку от деревни Марьино. Площадь объекта превысит 22,8 тысячи квадратных метров. Его возведут благодаря частным инвестициям и после ввода в эксплуатацию передадут в систему образования города Москвы. Завершить работы намерены в 2027 году», – пояснил он.
Образовательный комплекс будет включать физкультурно-спортивные площадки и учебно-опытную зону. По словам руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, в здании учебного корпуса разместится начальная и старшая школа, а также дошкольное отделение. В школьном блоке предусмотрены как универсальные, так и специализированные учебные кабинеты. Дополнительно в здании появится лабораторно-исследовательский комплекс и пространство с функцией актового зала.
Как добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, застройщик уже получил разрешение на строительство. Это 30-й объект, получивший разрешение на строительство в столице.
В свою очередь руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин рассказал, что до конца 2024 года в ТиНАО намерены построить еще 20 объектов для размещения образовательных учреждений.
«В прошлом году возвели 27 таких зданий. С начала нынешнего – уже шесть объектов», – отметил он.
Строительство объектов социального назначения реализуется в Москве в рамках формирования комфортной городской среды, а также по региональной программе «Современная школа» национального проекта «Образование».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На жительницу Хабаровска возбудили дело о госизмене за сбор данных для СБУ
- В МИД России рассказали о планах открыть генконсульство в Армении
- СМИ: Российские банки заняли четверть рынка платежей в Европе
- Советник главы ДНР Гагин пострадал из-за атаки беспилотника
- В Новосибирске задержали экс-сотрудников научного центра «Вектор» из-за хищений
- Ангар с двумя лодками сгорел в яхт-клубе в Мытищах
- СМИ: Судан намерен запустить прямые рейсы в Россию
- Турция запросила объяснения из-за патриарха Варфоломея на саммите в Швейцарии
- Сбербанк запустит обслуживание юридических лиц в Донецке и Луганске
- СМИ: В Госдуме призвали Генпрокуратуру проверить производителей готовой еды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru