Ефимов: Новый образовательный комплекс построят в районе Филимонковский

В Филимонковском районе Москвы в ТиНАО построят образовательный комплекс с робо-классом и IT-полигоном, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Образовательный комплекс для 750 учеников и 300 воспитанников появится в ТиНАО неподалеку от деревни Марьино. Площадь объекта превысит 22,8 тысячи квадратных метров. Его возведут благодаря частным инвестициям и после ввода в эксплуатацию передадут в систему образования города Москвы. Завершить работы намерены в 2027 году», – пояснил он.

Образовательный комплекс будет включать физкультурно-спортивные площадки и учебно-опытную зону. По словам руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, в здании учебного корпуса разместится начальная и старшая школа, а также дошкольное отделение. В школьном блоке предусмотрены как универсальные, так и специализированные учебные кабинеты. Дополнительно в здании появится лабораторно-исследовательский комплекс и пространство с функцией актового зала.

Как добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, застройщик уже получил разрешение на строительство. Это 30-й объект, получивший разрешение на строительство в столице.

В свою очередь руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин рассказал, что до конца 2024 года в ТиНАО намерены построить еще 20 объектов для размещения образовательных учреждений.

«В прошлом году возвели 27 таких зданий. С начала нынешнего – уже шесть объектов», – отметил он.

Строительство объектов социального назначения реализуется в Москве в рамках формирования комфортной городской среды, а также по региональной программе «Современная школа» национального проекта «Образование».

