Ефимов: Новый многофункциональный офисный центр построили в Новой Москве

Новый многофункциональный офисный центр площадью более 40 тысяч квадратных метров построили в Москве в районе Внуково. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Офисный центр возвели по адресу: район Внуково, квартал № 19, дом 1, строения 1–5. Объект стал важным дополнением развивающейся инфраструктуры Новомосковского административного округа», – уточнил заместитель мэра.

По его словам, комплекс объединяет четыре пятиэтажных офисных здания общей площадью более 43 тысяч квадратных метров, площадь современных офисных помещений в нем составила почти 25 тысяч квадратных метров.

Все корпуса многофункционального центра свяжет прогулочный бульвар с зонами отдыха, который станет новым местом притяжения. На нем откроются магазины, кафе, рестораны, аптеки. Для автовладельцев предусмотрена наземная автомобильная парковка на 250 мест, для электромобилей размещены зарядные станции. Девелопером проекта выступила Инвестиционная группа АБСОЛЮТ.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что широкое остекление позволило наполнить пространства естественным светом и внести существенный вклад в энергоэффективность зданий, которым присвоен высокий класс В+.

Новый многофункциональный комплекс в ТиНАО возведен в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда, действующей в столице с 2020 года. По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, программа стимулирования создания мест приложения труда позволяет не только формировать современные деловые пространства, но и создавать новые точки притяжения для бизнеса и горожан.

В Мосгосстройнадзоре уточнили, что специалисты комитета по ходу строительства провели восемь выездных проверок для оценки качества работ и применяемых материалов.

