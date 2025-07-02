Ефимов: Новый квартал с многофункциональным комплексом построят в Теплом Стане

Москва выставит на торги право на реализацию проекта комплексного развития незастроенной территории (КРНТ) в районе Теплый Стан (ЮЗАО). Площадь земельного участка — 4,74 га, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город выставит на торги право на комплексное развитие незастроенной территории в районе Теплый Стан на юго-западе столицы. Площадь участка составляет 4,74 гектара. Он находится рядом с МКАД, недалеко от станции метро “Тютчевская”. Инвестор, которого определят по итогам аукциона, сможет построить там многофункциональный городской квартал с жилыми домами, в том числе для реализации программы реновации, и общественно-деловой инфраструктурой. Инвестиции в проект оцениваются в 26,62 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 419,19 миллиона рублей. Реализация проекта позволит создать около 900 рабочих мест», – отметил вице-мэр.

Проекты КРНТ реализуются на находящихся в собственности столицы участках либо на тех землях, на которые не разграничена государственная собственность. Вместе с тем земельные участки должны быть свободными от прав третьих лиц.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, реализация проекта на юго-западе Москвы предполагает строительство свыше 105 тысяч «квадратов» жилья, в частности, по программе реновации. Также будет построен многофункциональный комплекс площадью порядка 46 тысяч квадратных метров с торговыми помещениями и многоуровневой стоянкой на 600 мест.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин подписал постановление о реорганизации незастроенной территории в районе Теплый Стан.

Сегодня в Москве по поручению Собянина реализуются 302 проекта комплексного развития территорий (КРТ) суммарной площадью примерно 4200 га.

