Ефимов: Новый квартал появится у Нагатинской набережной в рамках КРТ

Многофункциональный и современный квартал возведут в районе Нагатино-Садовники неподалку от Нагатинской набережной в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ) в столице. Проект данного решения размещен на портале mos.ru. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках проекта комплексного развития территорий планируется реорганизовать участок площадью 14,6 га. Благодаря этому вблизи Нагатинской набережной построят многофункциональный городской квартал, который будет включать жилые дома, социальную и деловую инфраструктуру», — подчеркнул вице-мэр.

По его словам, в районе появится детский сад на 350 детей, школа на 1000 учеников и 444 тысячи кв м недвижимости, а полная реализация строительства позволит создать почти шесть тысяч рабочих мест.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что общая площадь нового жилья составит практически 230 тысяч кв м. В районе запланировано создание двух административно-деловых центров и научно-производственного комплекса, добавил он.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент в разной стадии реализации находятся почти 400 проекта, которые изменят облик почти 4,5 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром столицы Сергеем Собяниным.

