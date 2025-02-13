Ефимов: Новый квартал по программе реновации построят в ЮАО в рамках КРТ
По программе комплексного развития территорий реорганизуют неэффективно используемый участок на Каширском шоссе в ЮАО, проект решения размещен на портале столичного правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В районе Москворечье-Сабурово по программе комплексного развития территорий реорганизуют участок площадью 1,39 гектара. Вместо устаревших объектов здесь возведут жилье для целей программы реновации и иных нужд города. На первых этажах новостроек будут работать магазины, кафе, рестораны и другие предприятия малого бизнеса. В результате будет создано почти 170 рабочих мест. Вложения в развитие площадки оцениваются в 7,1 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 65,5 миллиона рублей», — отметил вице-мэр.
Поблизости расположены Московский скоростной диаметр и станция Москворечье МЦД-2.
В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что по проекту построят 45,9 тысячи «квадратов» жилых домов, кроме того, строители озеленят и благоустроят прилегающую территорию.
Комплексная застройка позволяет возводить современные городские кварталы с качественной средой.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, суммарная площадь квартир по программе реновации в новом ЖК достигнет около 30 тысяч «квадратов», ключи от нового жилья получит 1 000 москвичей. Во всех квартирах будет выполнена готовая улучшенная отделка, что позволит жильцам не тратить время на ремонт.
Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуют 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4 200 га.
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