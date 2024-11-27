Ефимов: Новый детский сад построят в Западном Дегунине

Новый детский сад появится на Ижорской улице (район Западное Дегунино, САО). Объект возводится усилиями инвестора, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В здании площадью более 3,3 тысячи квадратных метров завершено устройство кровли, ведутся фасадные работы, закрытие теплового контура, подключение наружных и внутренних инженерных систем, отделочные работы и благоустройство. Строительная готовность детского сада на 150 мест – более 90%. Объект будет передан в городскую систему образования», — отметил вице-мэр.



Детсад возводят по подписанному с городом договором участия в развитии инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Здание будет четырехэтажным, в составе жилого комплекса «Бусиновский парк» его строит компания «ПИК».



По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, проектом в детском саду предусмотрено шесть групповых ячеек с раздевалки, игровыми, буфетами и спальнями. Кроме того, в дошкольном учреждении появятся музыкальный и спортивный залы, а также кабинеты для занятий. Приспособлен новый детсад будет и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, строители благоустроят прилегающую территорию.



В Мосгосстройнадзоре сообщили, что детсад возводят с октября 2023 года на участке площадью 0,4 га. Специалистами Мосгосстройнадзора было проведено пять проверок качества примененных материалов и проведенных работ.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в САО Москвы.

