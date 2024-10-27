Ефимов: Новый детский сад построят на юго-востоке Москвы
Новый детский сад на 225 мест построят на Иловайской улице (район Люблино) в составе ЖК «Люблинский парк». Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Разрешение на возведение объекта уже получено, сейчас ведутся подготовительные работы.
«Проект реализуется инвестором в рамках договора участия в развитии социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также в благоустройстве территории города Москвы. Всего на улице Иловайской планируется построить три детских сада: два на 225 мест и один для 175 воспитанников. Завершить первый объект планируется до конца 2025 года. После окончания строительства детские сады будут переданы в систему образования города Москвы», — отметил вице-мэр.
Согласно договору, два других детсада построят до конца 2026 и 2027 годов соответственно.
В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что новый детский сад возводится в непосредственной близости от жилой застройки района. Его площадь составит свыше 5000 «квадратов». В подземной части будут находиться коммуникации и инженерные помещения, а на трех этажах разместятся изолированные групповые ячейки, медицинский блок, залы для музыки и физкультуры и кабинеты для развивающих занятий.
Особо пристальное внимание качеству образовательных объектов уделяется по поручению столичного мэра Сергея Собянина. Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, контрольно-надзорные мероприятия будут осуществляться на всех этапах строительства объекта. В частности, в них будут участвовать специалисты подведомственного Центра экспертиз.
По словам Собянина, в 2024 году в Москве построили 63 объекта социальной инфраструктуры.
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