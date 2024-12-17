Ефимов: Новый детский сад на 150 мест построят в Северном Медведкове
Новый детсад на 150 мест появится в составе нового ЖК на Полярной улице (район Северное Медведково, СВАО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Инвестор возводит дошкольное учреждение на 150 воспитанников площадью более 3,8 тысячи квадратных метров в рамках договора участия в развитии городской инфраструктуры. После ввода в эксплуатацию детский сад передадут городу. Строительство объекта планируют завершить в 2027 году», — отметил вице-мэр.
Здание приспособят для людей с ограниченными возможностями здоровья — здесь установят лифты, а входная группа спроектирована без порогов и лестниц.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, в здании появятся групповые ячейки, музыкальные и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий, медкабинет и пищеблок. Рядом будут оборудованы прогулочные зоны, также строители обустроят прилегающую территорию.
На всех этапах строительство контролирует Мосгосстройнадзор. Дошкольное учреждение возводят с мая 2023 года, площадь земельного участка составляет 0,5 га. Сейчас строители уже закончили монолитные работы, ведется монтаж внутренних ограждений.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин поделился планами развития здравоохранения Москвы.
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