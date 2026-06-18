Ефимов: Новый детсад в космическом стиле построят в Филимонковском районе
Новый детсад на 350 мест построят в футуристическом стиле на улице Лаптева (Филимонковский район, НАО). Он будет напоминать собранный из разных модулей межпланетный корабль. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Это будет восьмой детский сад в жилом квартале «Первый Московский».
«Трехэтажное здание общей площадью 5,7 тысячи квадратных метров будет построено в современном футуристическом стиле с космическими муралами на фасаде. На строительной площадке уже завершены земляные работы, установлена фундаментная плита, продолжается устройство вертикальных конструкций и плиты перекрытия первого этажа, пристенного дренажа, водопровода и теплосетей. После завершения работ застройщик передаст дошкольное учреждение в московскую систему образования», — добавил Ефимов.
Эффекта межпланетного корабля получится добиться благодаря комбинированию объемов различного масштаба, а также графических элементов в стиле карандашного рисунка.
По словам представителей Департамента градостроительной политики, проектом предусмотрены 14 помещений для групп, а также многофункциональные физкультурный и музыкальный залы, медкабинет, кабинет для развивающих занятий, административные помещения и пищеблок полного технологического цикла. Интерьер украсят перекликающиеся с окнами-иллюминаторами круглые зеркала и светильники, а также элементы декора и мебель с закругленными краями.
Строительство детсада на всех этапах контролирует Мосгосстройнадзор. Было выполнено уже две выездные проверки качества применяемых материалов и монолитных конструкций.
Внутренний двор также будет разделен живыми изгородями на 14 открытых пространств, чтобы детям было максимально уютно и безопасно. Каждую зону оснастят тематическими игровыми модулями и современными навесами от дождя и солнца. Рядом с входной группой будут находиться площадки со спортивным оборудованием.
Также рабочие выполнят комплексное озеленение прилегающей территории. Девелопером проекта выступает инвестиционная группа АБСОЛЮТ.
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