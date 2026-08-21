Ефимов: Новый детсад построят в столичном районе Внуково

Маломобильные москвичи смогут беспрепятственно пользоваться зданием благодаря удачной планировке и установленному лифту. Групповые помещения на первом этаже оснащены системой подогрева полов.



В детском саду предусмотрены 10 групп со спальной и игровой зонами, а также буфетом. В группах находятся трансформируемые перегородки, а двери из групп в раздевалки выполнены по типу витражей. Витраж высотой в два этажа также украсит главный фасад, отметили в столичном Департаменте градостроительной политики.



Строительство объекта с марта 2024 года контролирует Мосгосстройнадзор. Уже проведено девять выездных проверок качества конструкций и материалов.



Для всех десяти групп оборудуют отдельные прогулочные площадки с игровыми комплексами, песочницами и теневыми навесами. Также появятся общие спортивные зоны с баскетбольной и футбольной площадками и лабиринтами. Покрытие площадок выполнят из резиновой крошки, а также озеленят территорию.



Объект станет частью ЖК «Квартал Западный» рядом с деревней Большое Свинорье. Застройщиком выступает группа компаний «Самолет».



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об окончании строительства детского сада в Западном Дегунине.



Строительство социальных объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

