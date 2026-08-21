Ефимов: Новый детсад построят в столичном районе Внуково
Новый детский сад на 250 воспитанников появится в районе Внуково (НАО), сейчас объект готов на 80%. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.
«В районе Внуково продолжается строительство детского сада на 250 мест. Общая площадь трехэтажного здания составляет более трех тысяч квадратных метров. Сейчас ведутся работы по отделке помещений и монтажу инженерных сетей. На прилегающей территории обустраивают прогулочные и спортивные площадки, проводят озеленение. Для всестороннего развития воспитанников в здании предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий. Оборудованы пищеблок полного технологического цикла и медицинский блок с процедурным кабинетом. После завершения всех работ и ввода объекта в эксплуатацию детский сад будет передан в городскую систему образования», — добавил Ефимов.
Маломобильные москвичи смогут беспрепятственно пользоваться зданием благодаря удачной планировке и установленному лифту. Групповые помещения на первом этаже оснащены системой подогрева полов.
В детском саду предусмотрены 10 групп со спальной и игровой зонами, а также буфетом. В группах находятся трансформируемые перегородки, а двери из групп в раздевалки выполнены по типу витражей. Витраж высотой в два этажа также украсит главный фасад, отметили в столичном Департаменте градостроительной политики.
Строительство объекта с марта 2024 года контролирует Мосгосстройнадзор. Уже проведено девять выездных проверок качества конструкций и материалов.
Для всех десяти групп оборудуют отдельные прогулочные площадки с игровыми комплексами, песочницами и теневыми навесами. Также появятся общие спортивные зоны с баскетбольной и футбольной площадками и лабиринтами. Покрытие площадок выполнят из резиновой крошки, а также озеленят территорию.
Объект станет частью ЖК «Квартал Западный» рядом с деревней Большое Свинорье. Застройщиком выступает группа компаний «Самолет».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об окончании строительства детского сада в Западном Дегунине.
Строительство социальных объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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