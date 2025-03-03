Ефимов: Новый детсад построит инвестор на востоке Москвы
Новый детсад на 225 мест появится на улице Плеханова (район Перово, ВАО) в составе ЖК «Плеханова, 11» (девелопер «ПИК»). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Детский сад общей площадью пять тысяч квадратных метров будет состоять из нескольких прямоугольных блоков переменной этажности. В основной секции здания предусмотрено три этажа, в зоне физкультурного и музыкального залов – два, а пищеблок полного технологического цикла расположится в одноэтажной выступающей части. Основные помещения детского сада запроектированы с естественным освещением. Завершить строительство объекта планируется в 2026 году. После этого инвестор передаст детский сад городу», — подчеркнул вице-мэр.
Детский сад полностью приспособят для детей с ограниченными возможностями здоровья. Внутренняя планировка будет соответствовать нормам проектирования и функциональным требованиям.
В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский заявил, что, помимо девяти групповых ячеек с отдельными санузлом, раздевалкой и буфетом, в здании появятся пищеблок полного технологического цикла и медицинский блок, а на территории строители обустроят игровую зону. Также будет озеленена и благоустроена прилегающая территория.
Детский сад появится в составе жилого комплекса «Плеханова 11». Его возведет «ПИК».
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в ВАО Москвы.
Строительство социальных объектов в столице отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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