Ефимов: Новый детсад построит инвестор на востоке Москвы

Новый детсад на 225 мест появится на улице Плеханова (район Перово, ВАО) в составе ЖК «Плеханова, 11» (девелопер «ПИК»). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Детский сад общей площадью пять тысяч квадратных метров будет состоять из нескольких прямоугольных блоков переменной этажности. В основной секции здания предусмотрено три этажа, в зоне физкультурного и музыкального залов – два, а пищеблок полного технологического цикла расположится в одноэтажной выступающей части. Основные помещения детского сада запроектированы с естественным освещением. Завершить строительство объекта планируется в 2026 году. После этого инвестор передаст детский сад городу», — подчеркнул вице-мэр.

Детский сад полностью приспособят для детей с ограниченными возможностями здоровья. Внутренняя планировка будет соответствовать нормам проектирования и функциональным требованиям.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский заявил, что, помимо девяти групповых ячеек с отдельными санузлом, раздевалкой и буфетом, в здании появятся пищеблок полного технологического цикла и медицинский блок, а на территории строители обустроят игровую зону. Также будет озеленена и благоустроена прилегающая территория.

Детский сад появится в составе жилого комплекса «Плеханова 11». Его возведет «ПИК».

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в ВАО Москвы.

Строительство социальных объектов в столице отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

