Ефимов: Новый детсад по программе реновации построят в районе Печатники

В рамках программы реновации ветхого жилья на Шоссейной улице (район Печатники) появится новый детский сад, подрядчика для его проектирования и строительства определил Московский фонд реновации жилой застройки. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках программы реновации город не только возводит современные жилые комплексы, но и создает качественную городскую среду с детскими садами, школами, больницами, объектами культуры и спорта. Так, на юго-востоке столицы в районе Печатники появится детский сад на 200 мест. Московский фонд реновации уже определил подрядчика для его проектирования и строительства. Детский сад возведут на участке площадью более шести тысяч квадратных метров. Рядом расположена стартовая площадка для строительства нового жилого комплекса», — отметил вице-мэр.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, общая площадь объекта превысит 4000 квадратных метров, его построят по монолитной технологии, используя преимущественно отечественные материалы. Строители благоустроят и озеленят прилегающую территорию, а также оградят ее по всему периметру.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин анонсировал открытие обновленного корпуса школы №17 в районе Коньково в сентябре 2025 года. Градоначальник также поручил вдвое ускорить реализацию программы реновации.

