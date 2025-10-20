Ефимов: Новый детсад на 350 мест появится в районе Солнцево
Новый детский сад построят на улице Матросова (район Солнцево), получено положительное заключение экспертизы для его возведения. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В районе Солнцево построят детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников. Это будет трехэтажное здание, в котором оборудуют 14 групповых ячеек. Каждая из них будет включать игровую комнату со спальной зоной, а также раздевалку и буфет. На прилегающей территории оборудуют игровую и спортивную площадки, а у входа установят навес для хранения колясок и велосипедов», – отметил вице-мэр.
Планировка здания отвечает требованиям безопасного и комфортного нахождения воспитанников, а также проектирования социальных объектов.
По словам председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова, на первом этаже учреждения будут находиться четыре групповые ячейки, физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла, а также вестибюль с местом ожидания для родителей. Также на втором и третьем этажах будут расположены по пять групповых ячеек.
Детсад станет частью ЖК «Мещерский лес», девелопер проекта — компания «ПИК».
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил об окончании строительства детсада в Солнцеве.
Возведение социальных объектов в столице отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЕС отказались импортировать российские энергоносители после мира на Украине
- Работаем «на лицах»: Что мешает частным театрам затмить государственные
- В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности за диверсии
- «Элементарный корвалол!»: Каким будет список запрещенных для водителей лекарств
- Всему есть предел: Почему «вторичка» дорожает быстрее новостроек
- Затронет не всех: Буцкая поддержала право отца принимать решение об аборте
- Песков объяснил выбор Венгрии для встречи России и США
- Суд утвердил приговор Шляфману по делу об убийстве Талькова
- Кинотеатры назвали мультфильм «Финник 2» флагманом осенних каникул
- Подальше от неприятностей: Когда в России возродят детские лагеря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru