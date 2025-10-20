Ефимов: Новый детсад на 350 мест появится в районе Солнцево

Новый детский сад построят на улице Матросова (район Солнцево), получено положительное заключение экспертизы для его возведения. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Солнцево построят детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников. Это будет трехэтажное здание, в котором оборудуют 14 групповых ячеек. Каждая из них будет включать игровую комнату со спальной зоной, а также раздевалку и буфет. На прилегающей территории оборудуют игровую и спортивную площадки, а у входа установят навес для хранения колясок и велосипедов», – отметил вице-мэр.

Планировка здания отвечает требованиям безопасного и комфортного нахождения воспитанников, а также проектирования социальных объектов.

По словам председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова, на первом этаже учреждения будут находиться четыре групповые ячейки, физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла, а также вестибюль с местом ожидания для родителей. Также на втором и третьем этажах будут расположены по пять групповых ячеек.

Детсад станет частью ЖК «Мещерский лес», девелопер проекта — компания «ПИК».

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил об окончании строительства детсада в Солнцеве.

Возведение социальных объектов в столице отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

