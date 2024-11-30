Ефимов: Новый детсад на 150 мест построят на Дмитровском шоссе

Новый детский сад на 150 мест возводят по договору участия на Дмитровском шоссе. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Согласно новому механизму обеспечения горожан объектами транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, утвержденному в Москве в феврале 2021 года, застройщик заключает договоры участия и строит в комплексе с новым жильем социально значимые объекты, после чего передает их городу.



«Новый детский сад площадью около 2,4 тысячи квадратных метров появится на Дмитровском шоссе. Он рассчитан на 150 мест и будет состоять из шести групповых ячеек. Завершение строительства двухэтажного здания намечено на четвертый квартал 2025 года», — отметил вице-мэр.



Детсад построит ГК «Эталон» в составе ЖК «Летний сад».



По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, проектом предусмотрены групповые ячейки с пищеблоками, игровыми комнатами, раздевалками, спальнями и санитарно-техническими помещениями, медкабинеты, физкультурный и музыкальный залы. Детский сад приспособят для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также рабочие благоустроят прилегающую территорию.



Дошкольное образовательное учреждение строят в рамках масштабного инвестпроекта (МаИП).



В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что если объект отвечает критериям МаИП, девелопер может получить землю без торгов. Это способствует развитию столичной инфраструктуры, подчеркнул руководитель департамента, отметив, что детский сад будет построен на участке площадью 0,6 га.



Ранее столичный мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице будут построены 200 образовательных объектов в ближайшие три года.

