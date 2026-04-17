Ефимов: Новый деловой центр построят в Лефортове по программе КРТ

Новый деловой центр построят по программе комплексного развития территорий (КРТ) в районе Лефортово (ЮВАО), были внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Об этом заявил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.



«В районе Лефортово в рамках проекта КРТ город благоустроит 0,42 га земли, еще 1,65 га реорганизует девелопер. Инициатором проекта выступил сам правообладатель участка. Он планирует возвести там деловой центр, где, помимо офисных помещений, оборудуют научные лаборатории, магазины и точки общественного питания. Проектом предусмотрено и создание подземного паркинга. Нежилая наземная площадь всего объекта превысит 83 тысячи квадратных метров. Вместе с землей девелопер приобрел существующие здания и действующий Институт стекла, который планирует сохранить и интегрировать в состав будущей застройки», – отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.



В качестве девелопера проекта выступает компания TOUCH. В процессе работ будут сохранены историческая стеклянная мозаика, связанная с Институтом стекла, а также памятная плита, посвященная работникам института.



Модернизация промзоны и дальнейшая научно-производственная деятельность помогут развитию в Москве высокотехнологичных отраслей.



Как отметили в Департаменте градостроительной политики, площадка расположена на юго-востоке Москвы по адресу: улица Душинская, владение 7, земельные участки 7–3. Рабочие также выполнят озеленение и благоустройство территории. Здесь будет организовано многофункциональное пространство, объединяющее комфортную среду, сервис и работу.



В ПЗЗ собраны нормы и требования, регулирующие использование земельных участков и постройки на них, а также разрешенные виды деятельности, напомнили в Градостроительном комплексе столицы.



Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются около 400 проектов КРТ суммарной площадью почти 4500 га.

