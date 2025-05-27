Ефимов: Новый деловой центр построят на участке бывшей промзоны «Серп и Молот»
В Москве согласовали новую планировку на участке в 1,7 га по программе комплексного развития территорий (КРТ) на площади бывшей промзоны «Серп и Молот». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Город утвердил проект планировки территории части одной из крупнейших бывших промзон столицы. На участке в Нижегородском районе возведут современный общественно-деловой центр с магазинами, кафе и гаражом общей площадью 61 тысяча квадратных метров. Новая инфраструктура будет востребована среди жителей прилегающих домов. Реализация проекта позволит создать здесь свыше 1,4 тысячи рабочих мест», – отметил он.
Бизнес-центр обладает прекрасной транспортной доступностью. Он находится на пересечении Перовского проезда и Подъемной улицы, рядом с Нижегородской транзитной эстакадой Третьего транспортного кольца и шоссе Энтузиастов. Эту зону также облагородят и озеленят, а дороги обновят. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«К зданию общественно-делового комплекса можно будет подъехать по новым удобным дорогам, которые также построят в рамках проекта КРТ. Предусмотрен и паркинг для автомобилей. Прилегающую к будущей застройке территорию площадью 0,16 гектара благоустроят, озеленят и интегрируют в общую зеленую зону вдоль Перовского проезда», – подчеркнул он.
Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент были согласованы 302 проекта, которые изменят облик почти 4,2 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром Сергеем Собяниным.
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