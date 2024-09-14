Ефимов: Новый деловой квартал появится на Дмитровском шоссе

Столичные власти подписали договор с ООО «Константа», входящем в ГК COLDY, о редевелопменте участка на Дмитровском шоссе (САО) площадью 1,98 га в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«По проекту в течение шести лет на участке появится современный деловой квартал, где смогут трудоустроиться примерно 4,6 тысячи горожан. Инвестиции в редевелопмент территории составят почти 40 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 1,8 миллиарда рублей», — заявил вице-мэр.



Земельный участок находится поблизости от станции метро «Верхние Лихоборы». Сейчас на нем находятся различные устаревшие объекты, в частности, автосервис, автомойка и АЗС.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, здесь появятся общественно-деловые объекты суммарной площадью порядка 160 тысяч «квадратов», в частности, торговые и спортивные центы, гостиничный комплекс на 250 номеров, кафе, рестораны, магазины и банки. Также строители выполнят благоустройство территории и проложат новые дороги.



Сейчас инвестором прорабатывается градостроительная документация. По словам операционного директора COLDY Алексея Синявского, группа компаний за 20 лет научилась комплексно работать и развивать масштабные проекты благодаря полученными уникальному опыту. По его словам, для корпорации редевелопмент участка на Дмитровском шоссе станет первым подобным проектом. Он выразил уверенность, что создание кластера станет новой точки притяжения района и оживит его.



Сейчас в Москве по поручению мэра столицы Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

