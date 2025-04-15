Ефимов: Новый деловой комплекс построят по программе КРТ в ЗАО Москвы
Оператор, назначенный городом, выполнит по программе комплексного развития территорий (КРТ) редевелопмент земельного участка в ЗАО Москвы площадью 1,21 га. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В течение пяти лет назначенный столицей оператор реорганизует участок площадью 1,21 гектара по адресу: улица Неверовского, владение 8. Здесь запланировано создание современного делового пространства. Вложения в проект оцениваются примерно в 19 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 668 миллионов рублей. Благодаря редевелопменту площадки в районе Дорогомилово создадут 1,6 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.
Реорганизуемый участок примыкает к проспекту Багратиона, в непосредственной близости от него расположена станция метро «Парк Победы». Сейчас участок занимают склады и иные устаревшие объекты.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, градостроительный потенциал участка — 56 тысяч «квадратов» недвижимости. Здесь построят деловой комплекс с медицинскими и спортивными центрами, офисами, отделениями банков, ресторанами, кафе и торговыми объектами. Также рабочие организуют улично-дорожную сеть и выполнят благоустройство прилегающей территории.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что было принято решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в ЗАО Москвы.
Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью порядка 4200 га.
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