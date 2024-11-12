Ефимов: Новый деловой комплекс построят по программе КРТ на западе Москвы

В рамках программы комплексного развития территории (КРТ) будет реорганизован земельный участок площадью 1,21 га на западе Москвы (район Дорогомилово), проект решения размещен на портале московского правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На западе столицы будет реорганизован участок площадью 1,21 гектара по адресу: улица Неверовского, владение 8. Здесь построят общественно-деловые объекты. Объем вложений в проект оценивается примерно в 19 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 668,17 миллиона рублей. В итоге город получит 1,6 тысячи рабочих мест», – отметил вице-мэр.

Земельный участок примыкает к проспекту Багратиона, в непосредственной близости находятся платформа Поклонная МЦД-4 и станция метро «Парк Победы». Сейчас территорию занимают склады и иные устаревшие объекты.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, здесь будут построен деловой комплекс со спортивными и медицинскими центрами, офисами, отделениями банков, ресторанами, кафе и торговыми павильонами. Кроме того, строители займутся возведением новых дорог и благоустройством прилегающей территории.

Сегодня в Москве по поручению мэра столицы Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

