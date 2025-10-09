Ефимов: Новый деловой комплекс построили в Беговом районе Москвы

В Москве рядом со станцией метро «Белорусская» завершили строительство нового делового комплекса с общественной инфраструктурой. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Деловой комплекс состоит из трех двадцатиэтажных корпусов, высота которых превышает 50 метров. Совокупная площадь объекта составляет более 132 тысяч квадратных метров. В здании обустроили офисные и административно-деловые помещения, а на первых этажах разместили всесезонное общественное пространство с магазинами, кафе и ресторанами, выставочными пространствами, зонами коворкинга и переговорными», – рассказал заместитель мэра.

По его словам, на прилегающей территории обустроили парковую зону.

Ефимов также подчеркнул, что офисные пространства комплекса рассчитаны на 12,5 тысячи рабочих мест.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский в свою очередь отметил, что новый деловой комплекс спроектирован с учетом принципов «зеленого» строительства.

Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Москвы, Сергей Кузнецов обратил внимание на то, что облик нового делового комплекса гармонирует с существующим городским пейзажем.

«Фасад выполнен из повторяющихся объемных элементов, объединенных аркадами, и имеет отсылки к аркатурным поясам, характерным для русского храмового зодчества, благодаря чему вступает в диалог с храмом на Белой площади», - добавил Кузнецов.

Новый деловой центр стал ядром коммерческой инфраструктуры многофункционального комплекса SLAVA.

